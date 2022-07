Vitória repudia agressão; BEPE explica invasão no Barradão

Nem tudo foi festa no domingo, 17, antes da bola rolar para Vitória e Paysandu, jogo em que o Leão venceu por 1 a 0 e entrou no G-8 da série C.

Torcedores vestidos com a camisa da Torcida Uniformizada Imbatíveis (TUI) acabaram agredindo um torcedor que estava vestido com a camisa da Torcida Organizada Mancha Azul do time de Itamaraju, que disputa o Intermunicipal, na Via Regional.

Em nota, o Vitória repudiou as agressões e afirmou que irá esperar pela apuração dos fatos.

“O Esporte Clube Vitória repudia a agressão sofrida por um torcedor na Via Regional, antes do jogo contra o Paysandu, realizado domingo passado. A diretoria condena o ato e entrega a apuração do fato às autoridades de segurança do Estado”, diz o clube.

A TUI também emitiu nota oficial.

“A Diretoria da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis vêm a público lamentar o episódio de ontem, onde alguns de nossos integrantes agrediram um rapaz, em um bairro próximo ao estádio.

Todos envolvidos nesse triste episódio serão identificados e afastados da torcida, a punição e os nomes dos envolvidos serão apresentados ao BEPE A nossa ideologia é apoiar o Esporte Clube Vitória fazendo festas nas arquibancadas e repudiamos qualquer ato de violência.

Desde já, deixamos as nossas desculpas à toda população e principalmente ao rapaz que foi vítima dessa covardia, inclusive nos colocamos à disposição do mesmo para repararmos quaisquer danos", afirma o comunicado.

Invasão

Dentro do Barradão, após o jogo, aconteceu também um episódio envolvendo a Torcida Terror Bicolor, presente na área de visitante do estádio. Os membros da organizada tentaram entrar no campo para levar a faixa da TUI, porém, o Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE) evitou a ação no campo do estádio rubro-negro.

Em nota oficial, o BEPE informou não ter sido acionado para o caso ocorrido na Via Regional e explicou o ocorrido dentro do Barradão.

“Por volta das 19h deste domingo, 17, no término da partida futebolística, após a saída dos torcedores, no setor destinado à torcida visitante, oito torcedores tentaram invadir o gramado. De imediato, os policiais do alhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) visualizaram e conduziram os envolvidos para o posto da Polícia Civil, onde o fato foi registrado”.

Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Faça login ou Assine Já