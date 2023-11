Vitória tem a maior taxa de ocupação entre os clubes brasileiros | A TARDE

Com o apoio maciço da sua torcida, o Vitória se sagrou campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência. O Leão da Barra vive o melhor momento de sua história e conta com números significativos vindo das arquibancadas do Barradão.

Com a maior média de público da Série B, com 22.534 torcedores, o rubro-negro baiano ostenta um total de 405.620 torcedores pagantes em 18 jogos como mandante.

Para coroar esses números, de acordo com pesquisa da Pluri Consultoria e Lance! Biz, o Vitória registrou a maior taxa de ocupação entre todos os clubes brasileiros em outubro, com 91,68%, com dois jogos no Barradas. A taxa de ocupação dos clubes é calculada com a divisão do público pagante e a capacidade total do estádio.

Além da entrega da taça de campeão da Série B de 2023, o Vitória deverá quebrar o recorde de público no Barradão em 2023, que foi na partida contra o Juventude, na 34ª rodada, com 28.254 pagantes na Toca.

Com a vitória fora de casa diante do Novorizontino por 2 a 1 de virada, o Leão da Barra chegou aos 69 pontos ao término da rodada, se sagrando campeão brasileiro da Série B 2023.

A equipe volta a campo no próximo sábado, 18, quando recebe a visita do Sport, em jogo marcado para às 17h, no Barradão, pela penúltima rodada da Série B.