Vitória tem novo diretor de Patrimônio, Obras e Conservação

O Vitória tem um novo diretor de Patrimônio, Obras e Conservação. Trata-se do engenheiro civil especialista em projetos Iuri Mattos. Ele vai dividir a função no clube com a direção do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (Prodetur).

Por meio das redes sociais, o novo integrante da diretoria rubro-negra expressou sua gratidão ao presidente Fábio Mota e ao vice Djalma Abreu pela oportunidade de assumir o cargo.

"Aceitei o desafio de ser diretor de Patrimônio, Obras e Conservação do Vitória. Agradeço a confiança do presidente Fábio Mota e ao vice-presidente Djalma Abreu! Vamos juntos continuar trabalhando em busca da melhoria da nossa estrutura. Com trabalho sério e amor ao nosso clube, tenho certeza que retomaremos ao nosso lugar, que é a Série A! E tirar também do papel muitos sonhos da nação rubro-negra", afirmou.

O novo diretor também ressaltou seu desejo de dar continuidade aos avanços já conquistados nos últimos anos. Entre os destaques estão o prédio administrativo e esportivo dos campos da base, a drenagem renovada dos três campos da base, a nova arquibancada para 1.300 pessoas no campo de treinamento, o início das obras da nova academia de futebol e a criação de quatro novos camarotes e salas administrativas.