Vitória tenta quebrar jejum fora de casa contra o Nova Iguaçu

Após tantos dramas do início do ano até aqui, com a desclassificação no Campeonato Baiano e eliminação iminente no Nordestão, o Vitória tem uma oportunidade de respirar com um pouco de alívio. Enfrenta o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, hoje, às 15h30, no estádio Jânio Moraes (Laranjão), pela Copa do Brasil, com a vantagem do empate. Mas a partida, além de decidir a continuidade do Leão no torneio nacional, pode significar a quebra de tabus que a equipe vem acumulando neste ano.

O Vitória ainda não venceu fora da Bahia em 2023. Sem o mando de campo, ganhou apenas uma das seis partidas disputadas na temporada. O único resultado positivo foi contra o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão, pelo Baiano. Além disso, no comando do técnico Léo Condé, a equipe não levou a melhor em nenhum dos cinco jogos – nesse caso, nem dentro, nem fora de casa.

O Leão pode seguir com o tabu e, ao mesmo tempo, se classificar para a próxima fase com o empate. Porém, para, de fato, afastar de vez essa sombra da falta de triunfos fora da Bahia e, mais importante, levantar a moral dos jogadores e dos torcedores, será preciso apresentar um futebol melhor e vencer.

Para pegar o Nova Iguaçu, o Leão terá reforços de jogadores que retornam após contusão. O meia Gegê, que estava com lesão nos músculos adutores, e o lateral Guilherme Lazaroni, recuperado de desconforto muscular, podem jogar. Já Rodrigo Andrade, com problema na panturrilha desde a partida contra o Náutico, não foi relacionado.

Um dos principais armadores da equipe comandada por Condé, o meia Thiago Lopes falou, em entrevista coletiva, que o calendário intenso de jogos tem atrapalhado o desenvolvimento do trabalho e acredita em uma melhora do time na temporada. “É muito na base da conversa, do diálogo do dia a dia porque na prática mesmo a gente não tem possibilidade de treinar. O Léo Condé não teve nem dois treinos com a gente. (Fez) na parte teórica, mas tem vezes que precisa também da parte prática”, disse o jogador.

Com a eliminação no baiano, a equipe terá mais tempo para treinar, mas paga o preço de uma situação vergonhosa no início da temporada. O Vitória tem apenas dois pontos conquistados e ocupa a penúltima colocação do Grupo A, faltando apenas três jogos para o fim da primeira fase. A recuperação é, portanto, uma missão quase impossível.

Autocrítica

Nesse sentido, Thiago Lopes reconhece que é preciso encontrar os erros e fazer autocrítica. “A gente está tentando identificar os erros. Sabemos que é um ano de reformulação muito grande do clube. Muitos jogadores chegaram, poucos permaneceram do ano passado para cá. Quando chegam muitos jogadores, para dar a liga é preciso de tempo”, avaliou.

O meia afirmou ainda que já enxerga evolução da equipe nos últimos jogos, apesar da eliminação no Baiano e das derrotas recentes no regional.

“A gente evoluiu um pouco dos últimos jogos para cá. A gente faz bons jogos, está procurando ter regularidade para as coisas começarem a fluir”, disse Thiago Lopes, complementando que entende a relevância da partida com o Nova Iguaçu. “É o jogo mais importante do clube”, opinou.

O Rubro-Negro não deve ter grandes mudanças para o duelo com a equipe carioca. O treinador Léo Condé tem insistido que a equipe precisa de uma sequência de partidas com uma base sólida, com entrosamento e entendimento da maneira de jogar, para se recuperar na temporada. Nesse sentido, a base da equipe que enfrentou Náutico e Barcelona-BA deve ser mantida.

O adversário, o Nova Iguaçu, ocupa a oitava posição no Carioca e tem poucas chances de classificação para a fase final, mas vem de triunfo de 1 a 0 sobre o Resende no sábado passado. Considerando que o Leão teve grandes dificuldades no Baiano, não será jogo fácil. A equipe tem colher de chá, a vantagem do empate, que pode ajudar na classificação, mas será necessário mais do que isso para recuperar a confiança.

Ficha Técnica:

Nova Iguaçu x Vitória - Copa do Brasil

Local: Estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, quarta-feira, às 15h30



Árbitro: Jefferson Ferrera de Moraes

Assistentes: Leone Carvalho Rocha e Cristhian Passos Sorence (GO)

Nova Iguaçu - Max; Bruninho; Matheus Alves; Michel; Léo Fernandes; Marquinhos Macaé;Paulo Henrique; Andrey; Ícaro; Ewerton e Breno. T: Carlos Vitor

Vitória - Lucas Arcanjo; Lazaroni; Dankler; Camutanga; Zeca; Léo Gomes; Eduardo; Diego Torres; Osvaldo; Thiago Lopes e Léo Gamalho. T: Léo Condé