Vitória terá novo patrocinador master em 2024; veja quem | A TARDE

Durante a reunião do Conselho Deliberativo na última terça-feira, 18, o Vitória divulgou seu novo patrocinador para a temporada 2024: Trata-se da empresa de apostas esportivas Betsat. A informação foi passada por Ideraldo Gomes, diretor financeiro do clube.

O valor do contrato será de R$ 7,2 milhões, que é o maior da história do Leão da Barra, como informado pelo presidente Fábio Rios Mota em entrevistas. As camisas do Vitória terá a marca da Betsat estampada na parte principal. A empresa vai substituir a Betnacional, que era parceira do clube desde 2023.

O conselho deliberativo do Vitória aprovou por unanimidade o maior orçamento da história do clube, no valor de R$ 218 milhões para a temporada 2024. A previsão é de que a arrecadação chegue a R$ 240 milhões, com a subtração de R$ 21 milhões referente aos impostos