Vitória vence o Itabuna e está de volta à semifinal do Baianão | A TARDE

A primeira fase do Campeonato Baiano acabou na tarde deste domingo, 3, e o Vitória encerrou sua participação vencendo o Itabuna por 2 a 0 no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Os gols do jogo foram marcados por PK e Alerrandro.

Com a vitória do Leão e os outros resultados da 9ª rodada, o Rubro-Negro carimbou a classificação para a semifinal na segunda posição com 19 pontos, a mesma potnuação do rival Bahia, que terminou na liderança. Já o Itabuna vai jogar a Série B do Baianão em 2025 após terminar a edição deste ano na última colocação, com apenas seis pontos.

Agora o Vitória se prepara para encarar o Barcelona em uma das semifinais. O primeiro jogo, novamente no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, será realizado no próximo fim de semana, em data ainda a ser confirmada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). O Itabuna agora tenta reunir forças para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Logo que a bola rolou, o Vitória chegou duas vezes com Matheusinho, pelo lado esquerdo, em menos de dois minutos. Na primeira, o meia recebeu a bola após cobrança de falta ensaiada e cruzou por cima, mas a zaga do Itabuna afastou. Na sequência, Matheusinho fez jogada individual e tocou rasteiro para o meio da área, mas Patyego fez a defesa. Na sobra, Daniel Junior dominou e finalizou à esquerda do goleiro do Itabuna.

Aos 12, novamente com Matheusinho, uma oportunidade mais clara. O camisa 10 chegou na linha de fundo e cruzou para Alerrandro, que de frente para o gol, finalizou mal e desperdiçou a chance.

Dez minutos depois, o Vitória tirou o zero do placar. Alerrandro brigou pela bola na entrada da área e PK ficou com a sobra. Sem ninguém do Leão na área, o lateral decidiu finalizar e acertou um chutaço de pé esquerdo. Patyego estava na bola, mas acabou aceitando o foguete.

Na etapa final, o Vitória diminuiu o ritmo e, apesar de não sofrer na defesa, demorou a ameaçar o Itabuna. Aos 19, a jogada pelo lado direito encaixou e o Leão ampliou o placar. Osvaldo recebeu e tocou para Alerrandro, no meio da grande área. O camisa 9 dominou, girou e bateu de pé esquerdo, no canto de Patyego, que não conseguiu fazer a defesa.