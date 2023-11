Vitória visita Novorizontino para garantir título e acesso da Série B | A TARDE

O partida do Vitória contra o Novorizontino, hoje, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP, pode ter um significado duplo e especial. O Leão, se empatar, garante a vaga na primeira divisão no ano que vem, mas um triunfo pode significar não apenas o acesso, como o título da Série B do Campeonato Brasileiro, uma conquista inédita.

Com a força da torcida, que realizou o chamado “AeroNego”, no embarque da delegação rubro-negra em direção à cidade do interior de São Paulo, o time busca retomar o caminho dos triunfos após dois empates consecutivos no Barradão, em Salvador, que frustraram a expectativa do acesso antecipado em casa. O clima dos jogadores, muito conectado com o dos centenas de torcedores que foram ao Aeroporto de Salvador, foi de emoção e demonstração de garra.

Faltando três rodadas para o desfecho da competição nacional, a situação do Vitória é muito confortável. Até mesmo um empate pode garantir o título na rodada, caso o Criciúma e o Juventude sejam derrotados por Guarani e ABC, respectivamente, em dois jogos fora –haja vista que Sport e Atlético Goianiense ficaram no empate em 0 a 0, na Ilha do Retiro, na sexta-feira.

No primeiro turno, o Leão da Barra venceu o Novorizontino por 2 a 1, em casa. Depois deste jogo, a equipe pega, nas rodadas finais, o Sport, no Barradão, e a Chapecoense, fora, em Santa Catarina.

Mudanças

Para a partida, o técnico Léo Condé precisará fazer mudanças na equipe, já que não poderá contar com o volante Rodrigo Andrade, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, e o lateral-esquerdo Edson Lucas, que foi diagnosticado com lesão muscular no adutor da coxa esquerda. Como Dudu retorna de suspensão, ele deve formar a dupla no meio com Matheus Trindade.

Na lateral-esquerda, Zeca deve começar como titular, formando dupla com Railan, mas também é possível que Felipe Borges faça a sua estreia. Neste caso, Zeca atuaria pelo lado direito do campo.

“A gente acabou convivendo, em quase toda a competição, com esses problemas (de contusão de atletas que jogam na lateral). Felipe, Railan, Zeca se lesionaram. São situações que a gente aprendeu a conviver. A gente aproveitou a semana para trabalhar. Temos atletas em condições de suprir essa ausência. Quem a gente escolher estará preparado”, disse o técnico Léo Condé, em entrevista coletiva na última sexta, antes da equipe viajar para São Paulo.

Em relação à volta de Dudu, o treinador destacou as qualidades do volante do Vitória, que vem sendo um dos principais destaques do time no segundo turno da Série B.

“É um jogador importante. Tem uma marcação muito forte. É um jogador que consegue tirar o time de trás, com muita força, consegue arrastar. Mas hoje, dúvida, é um volante que tem poucos no futebol brasileiro e encaixou muito bem na nossa equipe”, afirmou.

Ataque reforçado

Outro retorno fundamental, Iury Castilho, recuperado de lesão muscular na coxa direita, deve voltar para o lado esquerdo do ataque rubro-negro, ao lado de Osvaldo, na direita, e do centroavante Léo Gamalho, além de Matheusinho, camisa 10, que foi decisivo ao marcar o golaço de empate no confronto com o Vila Nova, no domingo passado. O meia Giovanni Augusto, que na ocasião foi titular, deve ficar no banco de reservas. Já na zaga, Camutanga e Wagner Leonardo seguem como titulares.

O treinador do Leão ressaltou ainda a importância da partida contra o Novorizontino. “É um jogo importante. Sempre encarei todos os jogos com seriedade, independente da circunstância ou do adversário. Então por isso me sinto preparado. É um jogo que pode ter uma representatividade muito grande tanto para a minha carreira quanto para o Vitória”, completou.