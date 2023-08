Vitória x ABC: Mais 10 mil torcedores estarão no Barradão

O Vitória fará seu primeiro jogo do returno em casa contra o ABC, marcado para a próxima quarta-feira, 2, às 21h30, no Barradão, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra terá apoio maciço do torcedor Rubro-Negro.

De acordo com o clube, já são mais de 10 mil torcedores confirmados para a partida, entre os check-ins dos Sócios Sou Mais Vitória e dos torcedores avulsos (não sócios). As entradas seguem venda nos pontos físicos. Nas bilheterias do Barradão, as vendas ocorrem apenas no dia do jogo.

O Vitória tem a segunda melhor média de público na Série B, com 20.741 torcedores em média ocupando as dependências do Barradão.