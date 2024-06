Vitória x Internacional: Onde assistir e prováveis escalações

Wagner Leonardo e Matheusinho devem permanecer na equipe titular - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ainda sem vencer e na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Vitória segue em busca de recuperação na competição. Na tarde deste domingo, 16, o Rubro-Negro recebe o Internacional no Barradão, em Salvador, pela 9ª rodada. A bola rola a partir das 16h.

Onde assistir

Transmissão: TV Bahia (TV aberta) e Premiere (TV fechada e streaming)

Equipe de arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA-RJ)

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Vitória

A evolução mostrada diante do Juventude na última rodada, principalmente na segunda etapa, reacendeu a chama da esperança nos torcedores do Vitória. De volta ao Barradão após duas partidas fora de casa, a equipe comandada por Thiago Carpini não deve ter muitas alterações. Léo Naldi, que entrou bem, pode aparecer entre os titulares.

Provável time: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan, Caio Vinícius (Léo Naldi) e Matheusinho; Osvaldo (Zé Hugo) e Alerrandro.

Internacional

Desfalcado de três nomes importantes por conta de convocações para a Copa América, o Internacional pode ter uma outra baixa para o jogo contra o Vitória. Enquanto Borré está com a Colômbia, Valencia com o Equador e Rochet com o Uruguai, o meia Alan Patrick saiu com dores da partida diante do São Paulo e virou dúvida para o técnico Eduardo Coudet. O meia Maurício e o atacante Alario também são dúvidas.

Provável time: Fabrício; Bustos (Hugo Mallo), Vitão, Robert Renan e Renê; Thiago Maia (Fernando), Bruno Henrique, Aránguiz e Wesley; Wanderson (Hyoran) e Lucca.