Volante do Leão aponta caminho pra sair da má fase: "Saber quem somos"

Willian Oliveira, volante do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória está em mais uma véspera de jogo na esperança de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Importante peça para o setor central do Leão, o meio-campista Willian Oliveira descarta a possibilidade da ansiedade estar atrapalhando a equipe e mostra-se confiante na mudança de chave do time baiano.

"Não acho que tenha atrapalhado. A ansiedade existe, acho que o momento, quando não é positivo, incomoda a todos que é envolvido com o clube. Mas eu gosto de frisar que nós temos que saber quem nós somos e o momento não pode nos definir. Nós temos capacidade de sair dessa situação, entendendo nosso momento, as dificuldades, tudo que temos de positivo e negativo", pontuou o volante, em coletiva nesta segunda-feira (10), direto de Caxias do Sul.

"Acho que o elo se torna muito mais forte quando todos nós estamos juntos, na mesma positividade, no mesmo pensamento. Juntos seremos muito mais fortes", complementou.

Das equipes que subiram para a elite do futebol brasileiro, o Juventude é a que está tendo maior aproveitamento. Willian reconhece o bom momento do adversário, mas levanta a moral do seu time.

"Todos os jogos nos motiva, todo jogo é de extrema dificuldade. Realmente, o Juventude está vivendo um momento muito bom e volto a dizer, o nosso momento, nossa posição, não nos define. Sabemos a nossa qualidade, o que nós temos de positivo e negativo, assim como todas as equipes que vamos enfrentar. Sabemos que vai ser um jogo difícil", destacou.

O Vitória entra em campo nesta terça-feira (19), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, para enfrentar o Juventude, pela oitava rodada da Série A do Brasileirão. Ainda sem vencer, o Rubro-negro é o lanterna da competição, com 2 pontos.