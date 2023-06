Volante Dudu se apresenta no Vitória, faz exames e inicia adaptação

Recém-contratado, o volante Dudu se apresentou ao Vitória e já deu início aos exames médicos e aos testes físicos. O atleta de 24 anos, que veio do Volta Redonda, participará dos treinamentos enquanto aguarda regularização.

O período de treinamento será essencial para que Dudu se familiarize com o elenco e com a filosofia de jogo do técnico Léo Condé. Esse processo de adaptação tem o intuito de dar ritmo ao atleta e aumentar o entrosamento com seus companheiros.

A janela de transferências do segundo semestre no futebol brasileiro abre no dia 3 de julho e fica aberta até 3 de agosto. Esse é o período que o Vitória terá para registrar o contrato de Dudu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Dudu chega ao Rubro-Negro para reforçar o meio de campo e para ser mais uma opção para Léo Condé em um setor que conta com Marco Antônio, Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Diego Fumaça, Gegê, Dionísio e Matheus Trindade.