Wagner Leonardo lamenta revés no Sul: "Não era o que a gente esperava"

Na noite desta segunda-feira, 7, o Vitória foi superado fora de casa pelo vice-lanterna da Série B. Com gols de Gabriel e João Paulo, o Londrina, time com a pior defesa do campeonato, aplicou 2 a 0 no Leão da Barra, no Estádio do Café, pela 22ª rodada do certame.

Após a partida no Norte do Paraná, o zagueiro Wagner Leonardo concedeu entrevista. Ele reclamou da logística para chegar a Londrina e lamentou o resultado negativo. O camisa 4 projeta os próximos dois jogos diante do seu torcedor, no Barradão.

"Não era o resultado que a gente esperava. O Vitória sempre briga pelos três pontos. A gente sabe que a logística é muito ruim para chegar aqui, o campo também é ruim, e em dois gols de bola parada perdemos o jogo. Agora temos um jogo em casa, que com certeza estará cheia, para buscar os três pontos contra o Ceará", disse o capitão Rubro-Negro ao canal SporTV.

Com o revés no Sul, o Vitória agora é o segundo colocado na classificação geral, com 41 pontos somados, três a menos que o líder Sport, que lidera a Segundona com 44. A equipe fará dois jogos seguidos em casa. O primeiro deles será contra o Ceará, marcado para o próximo domingo, 13, às 18h, no Barradão.