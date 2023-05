Wellington Nem celebra primeiro gol pelo Vitória: "Alegria imensa"

Autor do belo gol do Vitória no empate por 1 a 1 contra o Avaí, o atacante Wellington Nem concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa Jornalista João Biorges Bougê, no Barradão. Ele não escondeu a emoção do seu primeiro tento marcado pelo rubro-negro baiano.

"Sentimento de alegria imensa, poder marcar um gol com a camisa do Vitória. Estava procurando esse gol, trabalhando. Graças a Deus esse gol trouxe um alívio, espero poder fazer mais gols com a camisa do Vitória", disse.

Nem tinha tempo que não balançava as redes. Ele alegou que atuou poucos nos clubes que passou nos últimos anos e esperar dar mais alegrias a orcida e seus familiares.

"No decorrer dos últimos anos eu fiz poucos jogos. Em 2020 eu nem joguei por causa da pandemia. Em 2021 joguei pelo Cruzeiro, mas poucos jogos. No Arouca em 2022 eu não joguei, fiquei seis meses em casa. Fazer gol é sempre bom, sempre importante. Dá confiança e alegria. Fiquei muito feliz de poder fazer um belo gol sábado. Para minha família toda que sempre me apoiou", comentou.

Atacante de beirada de origem, Wellington Nem atuou como meia centralizado. Independente da posição, ele quer ajudar em qualquer circunstância.

"Eu gosto de jogar pelo meio também. Gosto de jogar pelo ponta. Eu gosto de estar jogando, não importa se é no meio ou se é na ponta. Dá para trocar também no decorrer do jogo. Me sinto confortável estando na arena, em poder jogar"

Perguntado se está em condições física e tecnicamente para atuar, Nem se coloca a disposição para o técnico Léo Condé o escalar. Pedido pelos torcedores após um tempo sem ser relacionado para jogos, ele agradeceu o apoio dos rubro-negros.

"Eu estou a disposição. Me sinto bem fisicamente. Trabalho muito para entrar em campo e dar meu máximo. Estou focado. Agradeço aos torcedores por pedirem minha entrada e me apoiarem. Podem ter certeza que dentro de campo vou entregar meu máximo para sair com um resultado bom para a gente", concluiu.