Yan Souto oferece recompensa para quem achar celular da esposa | A TARDE

O zagueiro do Vitória, Yan Souto usou as redes sociais para informar que a esposa dele perdeu o celular, na Barra, no domingo, 19, durante a festa de comemoração ao título no clube.

Na publicação, o jogador apelou pedindo que devolvam o aparelho. Como forma de aumentar as chances de localizar o item, o atleta prometeu oferecer uma recompensa financeira para quem achou o celular.