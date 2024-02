Zapata fala sobre estreia no Vitória: "Está muito perto" | A TARDE

Um dos novos reforços do Vitória foi apresentado nesta segunda-feira, 29. O zagueiro Cristian Zapata é um dos seis atletas recém-chegados que ainda não estrearam. Motivado, ele fala das suas expectativas em trabalhar no Leão da Barra.

"Seguramente, quero ajudar meus companheiros a fazer uma linda temporada, ajudar dentro e fora de campo. Dar o melhor por esta camisa e ajudar meus companheiros a melhorar individualmente e coletivamente", pontuou.

Além de se colocar disponível para jogar, Zapata explica sobre suas preferências em relação a posicionamento em campo.

"Normalmente gosto de jogar pelo lado direito, mas, a depender do que o técnico queira, estou disponível para o que ele escolher", declarou.

O técnico Léo Condé revelou que deverá fazer uma rodagem no elenco, já que alguns atletas estão desgastados e outros ainda não estrearam, com é o caso de Zapata. O defensor revela que se sente bem fisicamente e se coloca a disposição da comissão técnica.

"Fisicamente estou me sentindo muito melhor. Penso que a cada dia me sinto mais preparado para jogar. Então, está muito perto", disse.

Zapata atuou no jogo treino contra o Five FC. O defensor de 37 anos diz que tem assimilado as ideias de jogo passadas pelo técnico Léo Condé.

"Sim, sim. Já venho observando o trabalho da equipe, o que o técnico quer. Então, seguramente, já sei que tipo de futebol o técnico quer implementar"

Dos anos 2000 em diante, alguns jogadores colombianos se tornaram ídolos no Vitória, como os atacantes Aristizabal e Santiago Tréllez, além do goleiro Julian Viáfara. Zapata espera fazer história no rubro-negro baiano.

"Sim, esses colombianos tiveram linda história aqui no Vitória. Foram muito bem. Venho também essa ideia de fazer as coisas da melhor maneira, fazer história com o Vitória, conquistar muitas alegrias. Farei o possível para que dê tudo certo", comentou.

Além de duas Copas do Mundo no currículo, Zapata atuou por anos no Milan. Zapata revela estar realizando um sonho ao atuar no futebol brasileiro, que é o mais competitivo do continente. Ele fala da alegria em estar no Vitória.

"Todos sabemos que o futebol brasileiro é o mais competitivo na América. Queria vir para seguir competindo. Futebol muito difícil, de grandes jogadores. Futebol brasileiro inspira a todos. Quando era pequeno, olhava os grandes jogadores brasileiros, era sempre bom. É um sonho realizado jogar aqui no Brasil é um sonho e estou contente de estar aqui", concluiu.