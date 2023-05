Zeca valoriza ponto fora de casa, mas lamenta empate no fim

O Vitória ficou no empate em 1 a 1 com a equipe do Avaí, na tarde deste sábado, 27, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Após o jogo, o lateral-direito Zeca, que começou o jogo no banco, valorizou o empate fora de casa, mas lamentou o fato do Rubro-Negro não ter garantido os três pontos após ficar em vantagem.

"Acho que é sempre bom ganhar ponto fora de casa, mas a gente tinha os três pontos nas mãos praticamente. Eles não estavam atacando muito, um cruzamento ali saiu o gol. Ficamos tristes, sim, claro. Queríamos os três pontos. Campeonato é duro, muito competitivo. Bom o ponto fora de casa, mas enfatizar que tomamos o gol no final, enfim, conversar com o professor, temos um grande jogo em casa, em casa temos que fazer os três pontos", disse Zeca ao canal Premiere.

Podendo estar fora da liderança ao final da rodada, o Vitória entra em campo na próxima sexta-feira, 2, para enfrentar o Ituano. O duelo, válido pela nona rodada da Série B, será realizado às 21h30, no Barradão.