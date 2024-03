Esposa de CR7 revela quando craque deve se aposentar; confira | A TARDE

Ainda jogando em alto nível, mesmo aos 38 anos, Cristiano Ronaldo pode estar mais perto da aposentadoria do que se imaginava. A esposa do astro português, Georgina Rodríguez, revelou que ele deve jogar apenas por "mais um ano".

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Georgina aparece tendo uma conversa informal e fala sobre seu marido. Ela fala com outras mulheres antes de um desfile de moda na Paris Fashion Week.

"Cristiano (Ronaldo), mais um ano e acabou. Talvez dois, não sei", indicou no registro a esposa do craque, que atualmente defende as cores do Al-Nassr, clube da Arábia Saudita.

Cristiano tem contrato com o clube árabe até 2025, mas o jornal Dailt Mail chegou a publicar que ele tinha interesse em renovar até 2027, pensando na Copa do Mundo. Mesmo já veterano, o craque foi o maior artilheiro de 2023, com 54 gols.

Quando questionado sobre pendurar as chuteiras, Cristiano Ronaldo sempre evita fazer planos e fala apenas em "desfrutar o momento".

"Algumas coisas que aconteceram na minha vida, tanto no pessoal quanto profissional, fazem com que agora pense em curto prazo. Não consigo pensar se vou jogar até os 41 ou 42. Não me coloco essas metas. É desfrutar o momento", disse CR7 em outubro de 2023.