"Eu que não quis", diz Cerezo sobre ausência de Geovanni no Vitória

Em coletiva na manhã desta terça-feira, 14, na Toca do Leão, o técnico Toninho Cerezo revelou as dificuldades que vem tendo para montar o Vitória no Campeonato Baiano. O comandante rubro-negro apontou as deficiências da equipe e justificou, de forma um tanto ríspida, a ausência de um importante jogador do elenco.

Trata-se de Geovanni, que ficou ausente das duas últimas partidas do Vitória. Quando perguntado o motivo do corte do jogador, Cerezo foi muito claro: “Foi questão minha, mesmo. Eu que não quis”, respondeu.

Sendo assim, o treinador não considera o atleta como uma possível solução para o maior problema que aponta no time rubro-negro: o meio-campo.

“Nosso problema está no meio-campo, onde tenho jogadores de bom perfil, mas o que quero é um que arrisque mais e chute a gol. Nossa equipe tem essa dificuldade de meias agressivos. Temos os meninos, que a gente vem testando, mas estamos dificuldade no meio e no segundo atacante. Não é fácil de encontrar”, disse.

Se existem problemas no meio-campo do rubro-negro, segundo o técnico, o mesmo não pode ser dito da defesa. Para Cerezo, este é o setor de melhor atuação no momento.

“No meu entender, nossa defesa está melhor que o ataque, apesar dele ser o melhor do campeonato. Temos que ter mais domínio de bola no campo do adversário, a bola está indo e voltando rápido demais. Mas isso precisa de treinamento e a gente não tem tempo para treinar com jogos toda quarta e domingo”, apontou.

Portanto, Cerezo avisou que realizará mudanças no time. “Nesse período a gente está sempre colocando os jogadores para ver como eles atuam em campo. Então, sempre uma ou duas mexidas eu devo fazer”, avisou.