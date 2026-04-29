Evento gratuito em Salvador terá jogos do Brasil, Bell Marques e mais

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O evento gratuito em Salvador está oficialmente confirmado para agitar a torcida durante os jogos do Brasil. A capital baiana foi escolhida como uma das sedes da Arena Nº1, que levará para a praça Maria Felipa, na Cidade Baixa, uma estrutura monumental unindo a paixão pelo futebol e apresentações de grandes atrações, como Bell Marques.

Além do ícone do Axé, a programação nacional do evento já confirmou nomes como Ludmilla, Mari Fernandez, Banda Eva e Marcos & Belutti, transformando cada partida da Seleção em um verdadeiro festival de música.

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Grandes shows confirmados na Arena

A curadoria musical foi planejada para refletir a diversidade regional. Em Salvador, segundo a assessoria da Brahma, marca realizadora do evento, o público pode esperar uma mistura rítmica que vai do pagode ao sertanejo, garantindo a festa antes e depois das transmissões nos telões de alta definição.

Entre os artistas confirmados para as Arenas estão

Grade de atrações | Foto: Divulgação Brahma

Bell Marques

Banda Eva

Marcos & Belutti

Ludmilla

Ferrugem

Xanddy Harmonia

Mari Fernandez

Matheus Fernandes

Felipe Amorim

Parangolé

O Kanalha

Localização e estrutura em Salvador

Em solo soteropolitano, a festa acontece na Praça Maria Felipa, no Comércio. O espaço a céu aberto contará com dois setores:

Arena (gratuito): acesso liberado mediante a retirada de ingressos e a doação de 1kg de alimento não perecível , que ajudará instituições locais.

, que ajudará instituições locais. Backstage (pago): área premium para quem busca serviços exclusivos e visão privilegiada do palco.

Como participar e garantir seu ingresso

Para não ficar de fora da maior watch party do estado, os torcedores devem ficar atentos ao cronograma de abertura das reservas.