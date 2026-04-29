COPA DO MUNDO 2026
Evento gratuito em Salvador terá jogos do Brasil, Bell Marques e mais
Com entrada mediante doação de alimento, espaço na Praça Maria Felipa terá transmissões ao vivo, grandes shows; confira
O evento gratuito em Salvador está oficialmente confirmado para agitar a torcida durante os jogos do Brasil. A capital baiana foi escolhida como uma das sedes da Arena Nº1, que levará para a praça Maria Felipa, na Cidade Baixa, uma estrutura monumental unindo a paixão pelo futebol e apresentações de grandes atrações, como Bell Marques.
Além do ícone do Axé, a programação nacional do evento já confirmou nomes como Ludmilla, Mari Fernandez, Banda Eva e Marcos & Belutti, transformando cada partida da Seleção em um verdadeiro festival de música.
Grandes shows confirmados na Arena
A curadoria musical foi planejada para refletir a diversidade regional. Em Salvador, segundo a assessoria da Brahma, marca realizadora do evento, o público pode esperar uma mistura rítmica que vai do pagode ao sertanejo, garantindo a festa antes e depois das transmissões nos telões de alta definição.
Entre os artistas confirmados para as Arenas estão
- Bell Marques
- Banda Eva
- Marcos & Belutti
- Ludmilla
- Ferrugem
- Xanddy Harmonia
- Mari Fernandez
- Matheus Fernandes
- Felipe Amorim
- Parangolé
- O Kanalha
Localização e estrutura em Salvador
Em solo soteropolitano, a festa acontece na Praça Maria Felipa, no Comércio. O espaço a céu aberto contará com dois setores:
- Arena (gratuito): acesso liberado mediante a retirada de ingressos e a doação de 1kg de alimento não perecível, que ajudará instituições locais.
- Backstage (pago): área premium para quem busca serviços exclusivos e visão privilegiada do palco.
Como participar e garantir seu ingresso
Para não ficar de fora da maior watch party do estado, os torcedores devem ficar atentos ao cronograma de abertura das reservas.
- Ingressos: serão disponibilizados exclusivamente pela plataforma Sympla.
- Data de lançamento: os lotes devem ser liberados nos próximos dias.
- Outras sedes: além de Salvador, o evento acontece simultaneamente em Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre e Recife.
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