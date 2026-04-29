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COPA DO MUNDO 2026

Evento gratuito em Salvador terá jogos do Brasil, Bell Marques e mais

Com entrada mediante doação de alimento, espaço na Praça Maria Felipa terá transmissões ao vivo, grandes shows; confira

Jair Mendonça Jr
Por

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Arena Nº1
Arena Nº1 - Foto: Victor Carvalho | Camarote Salvador

O evento gratuito em Salvador está oficialmente confirmado para agitar a torcida durante os jogos do Brasil. A capital baiana foi escolhida como uma das sedes da Arena Nº1, que levará para a praça Maria Felipa, na Cidade Baixa, uma estrutura monumental unindo a paixão pelo futebol e apresentações de grandes atrações, como Bell Marques.

Além do ícone do Axé, a programação nacional do evento já confirmou nomes como Ludmilla, Mari Fernandez, Banda Eva e Marcos & Belutti, transformando cada partida da Seleção em um verdadeiro festival de música.

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Grandes shows confirmados na Arena

A curadoria musical foi planejada para refletir a diversidade regional. Em Salvador, segundo a assessoria da Brahma, marca realizadora do evento, o público pode esperar uma mistura rítmica que vai do pagode ao sertanejo, garantindo a festa antes e depois das transmissões nos telões de alta definição.

Entre os artistas confirmados para as Arenas estão

Grade de atrações
Grade de atrações | Foto: Divulgação Brahma
  • Bell Marques
  • Banda Eva
  • Marcos & Belutti
  • Ludmilla
  • Ferrugem
  • Xanddy Harmonia
  • Mari Fernandez
  • Matheus Fernandes
  • Felipe Amorim
  • Parangolé
  • O Kanalha

Localização e estrutura em Salvador

Em solo soteropolitano, a festa acontece na Praça Maria Felipa, no Comércio. O espaço a céu aberto contará com dois setores:

  • Arena (gratuito): acesso liberado mediante a retirada de ingressos e a doação de 1kg de alimento não perecível, que ajudará instituições locais.
  • Backstage (pago): área premium para quem busca serviços exclusivos e visão privilegiada do palco.

Como participar e garantir seu ingresso

Para não ficar de fora da maior watch party do estado, os torcedores devem ficar atentos ao cronograma de abertura das reservas.

  • Ingressos: serão disponibilizados exclusivamente pela plataforma Sympla.
  • Data de lançamento: os lotes devem ser liberados nos próximos dias.
  • Outras sedes: além de Salvador, o evento acontece simultaneamente em Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre e Recife.

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Tags:

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