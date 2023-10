Eventos esportivos movimentam a Bahia neste final de semana

Diversos eventos esportivos acontecem neste final de semana na capital e no interior do estado, confira os lugares das competições e os dias.

Triathlon - No domingo, 24, Porto Seguro, localizada na Costa do Descobrimento, será a sede do Triathlon Internacional Porto Seguro. A largada está programada para as 6h, na orla da cidade, onde toda a prova acontecerá. O desafio consiste em um percurso que inclui 1,9 km de natação, 70 km de ciclismo e 21 km de corrida. Cerca de 250 triatletas, entre profissionais e amadores, competirão pela vitória nesta etapa do Circuito Brasileiro de Triathlon de Longa Distância, que também serve como seletiva para o mundial da modalidade em 2024, na Austrália.

Maratonas Aquáticas - No interior do estado, em Juazeiro, as águas do Rio São Francisco serão palco da quinta etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas do Velho Chico, um evento que também conta com o apoio da Sudesb neste final de semana. A concentração está marcada para as 6h, com a largada programada para as 8h de domingo, 24. Aproximadamente 120 nadadores encararão o desafio de percorrer 3,5 km, indo da Ilha do Rodeador até a Ilha do Maroto, passando ao lado da Ilha do Massangano. Curiosamente, cada etapa do circuito é nomeada em homenagem às principais espécies de peixes encontradas no famoso rio, e esta leva o nome do Piau.

Ciclismo - Também no domingo, 24, Brumado será o cenário da 24ª edição da Corrida Ecológica. A largada simbólica terá lugar em frente ao Ginásio de Esportes Antônio Alves Ribeiro, às 8h, e a largada oficial está marcada para às 8h20, na rodovia de Brumado a Livramento de Nossa Senhora. Já estão inscritos mais de 400 atletas, incluindo amadores e profissionais, divididos em 28 categorias, como speed, MTB, cicloturismo e e-bike. Os participantes se lançarão em um percurso de 80km até a entrada da cidade de Rio de Contas. Essa prova, que promove o esporte e o turismo na região, conta com o apoio da Sudesb e do programa FazAtleta.

Ginástica Rítmica - Na cidade de Salvador, no Colégio Salesiano em Nazaré, está programada a primeira fase do Circuito Baiano de Ginástica Rítmica para o fim de semana. As atividades ocorrerão no sábado, 23, das 14h às 19h, e no domingo, 24, das 9h às 13h. A competição contará com a participação de aproximadamente 150 ginastas representando 15 clubes filiados à Federação Bahiana de Ginástica (FBG), provenientes de diversas cidades do estado da Bahia.

Basquete - No Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, o Campeonato Bahiano de Basquete 2023 Adulto e Base Masculino e Feminino terá início no sábado, 23, e continuará no domingo, 24, com um total de 11 jogos programados. As partidas começarão às 8h30 e se estenderão até as 20h no sábado, e das 9h30 às 18h30 no domingo. O torneio contará com a participação de 22 equipes, abrangendo as categorias sub-16, sub-18, sub-23 e adulto masculino, sendo que a categoria adulto masculino terá destaque no final da tarde de domingo.

Muaythai - O Centro de Boxe e Artes Marciais da Bahia, localizado no Largo de Roma, será o palco da Seletiva Nacional de Muaythai neste domingo, 24, com início às 9h30. Um total de 40 lutas, envolvendo atletas e equipes em diversas categorias de idade e peso, ocorrerão com o objetivo de selecionar os campeões que representarão a Bahia em futuros eventos nacionais e internacionais programados para 2024. Essa iniciativa é parte integrante do projeto Muaythai Olímpico, que busca estabelecer firmemente essa modalidade no cenário esportivo local, nacional e global.

Remo - A movimentação na Cidade Baixa continua com a segunda etapa do tradicional Campeonato Baiano de Remo, na edição de 2023. As provas têm início programado para as 10h de domingo, 24, na Enseada dos Tainheiros, localizada na Praia da Ribeira. Este torneio abrange dez competições, abrangendo diferentes categorias, tipos de barco, além de participantes de ambos os sexos. As equipes que participarão desta competição incluem o Esporte Clube Vitória, Clube de Natação e Regatas São Salvador, Clube de Regatas Península, Clube de Regatas Itapagipe e Sport Clube Santa Cruz.