Ex-atacante do Corinthians é anunciado por clube da Série B | A TARDE

Recém-promovido à Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas anunciou, nesta quinta-feira, 25, a contratação do atacante Bruno Bonfim, mais conhecido no mundo da bola como Dentinho. Aos 35 anos, o jogador revelado no Corinthians assinou contrato até o fim de 2024.

O último clube de Dentinho havia sido o Ceará, em 2022. Ele estava treinando com o elenco do Amazonas há uma semana. Além de fazer dupla com Ronaldo no Corinthians, o jogador atuou por 11 anos no Shakhtar, da Ucrânia, e também defendeu o Besiktas, da Turquia.

Nesta temporada o Amazonas disputa a Série B e a Copa do Brasil, onde encara o Flamengo por uma vaga nas oitavas de final. O jogo de ida está marcado para o dia 1º de maio, no Maracanã.