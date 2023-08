Ex-atacante do Vitória, Walter perde 11 kg e ganha R$ 11 mil; entenda

O ex-atacante do Vitória e de diversos clubes do Brasil, Walter aceitou um desafio inusitado. Ao protagonizar um reality show, o atleta de 34 anos perdeu cerca de 11 kg e ainda ganhou um prêmio de R$ 11 mil.

A iniciativa, chamada de 'Emagrece, Walter', foi promovida pelo influenciador e jornalista Duda Garbi, através de seu canal no Youtube. A série teve quatro episódios e foram gravados em Pelotas, na Região Sul do Rio Grande do Sul, quando o atacante ainda era jogador do Esporte Clube Pelotas.

"Consegui. Quero agradecer a todos. E o pai vai continuar! Não sou melhor do que ninguém, sou igual a todo mundo. Vou trabalhar firme, buscar devagarinho", disse Walter.

O reality show mostrou Walter com acompanhamento psicológico e de nutricionista. Além disso, foram mostrados aspectos da vida pessoal do jogador e sua rotina no clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Gaúcho.

Quando começou a série, o experiente jogador chegou a se pesar e atingiu a marca de 122 kg. Ao final, ele apresentou um peso de 110,9 kg.

Com a camisa do Pelotas, Walter disputou apenas cinco jogos e não conseguiu marcar nenhum gol. Atualmente, o atacante está acertado com o Esporte Clube São Borja, da Fronteira Oeste do RS, que disputa a Terceirona.

Carreira

Desde o início de sua carreira, o jogador, que passou por clubes como Internacional, Athlético-PR e Cruzeiro, além de Porto, de Portugal, sofre com problemas de peso.

Em 2021, Walter chegou a acertar com o Vitória, clube onde havia atuado nas divisões de base. Com a camisa do Leão, o atacante não obteve bom desempenho e deixou o Barradão com apenas quatro jogos disputados.