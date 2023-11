Ex-Bahia, Renato Paiva pode ser anunciado por gigante do México | A TARDE

Após ter o seu trabalho interrompido no Bahia por insucessos na temporada 2023, o técnico Renato Paiva deve retornar ao futebol mexicano, desta vez, para comandar o time do Toluca, com contrato até 2024. Segundo informações do jornalista César Luis Merlo, da Argentina.

A passagem pelo Tricolor rendeu muito mais polêmicas fora do campo, discussão com a imprensa e um descontentamento com a torcida, do que resultados dentro dele. O treinador português comandou o time em 51 jogos, somando 21 triunfos, 13 empates e 17 derrotas.

Aos 53 anos, este poderá ser o segundo clube mexicano a ser treinador por Paiva, que já esteve à frente do Leon, de julho até novembro de 2022. Com 18 jogos feitos, o clube venceu seis, perdeu oito e empatou quatro.

O Toluca é o 12° colocado do Campeonato Mexicano. Com 17 jogos feitos, o clube venceu somente cinco jogos, os outros 12 foram divididos entre seis empates e seis derrotas, somando 21 pontos até a reta final do primeiro turno.

Além do português, a equipe alvirrubro conta com os brasileiros Tiago Volpi e Pedro Raul.

Segundo jornais locais, o anúncio oficial poderá ser feito nas próximas horas.