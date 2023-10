Ex-Barcelona, Boateng assume que mentiu ao dizer que prefere Messi | A TARDE

O meia Kevin-Prince Boateng revelou, no podcast do ex-zagueiro Rio Ferdinand, o que chamou de maior mentira de sua vida ao exaltar Lionel Messi na chegada ao Barcelona, em 2018. O ganês disse que chamou o argentino de melhor do mundo, traindo sua própria opinião.

"Lembro que quando cheguei ao Barcelona me perguntaram quem era o melhor jogador do mundo. Tive que dizer que era Lionel Messi. Menti. Foi uma das maiores mentiras da minha vida", disparou.



Boateng afirmou que é um grande admirador de Cristiano Ronaldo, porém, ao ser contratado pelo Barcelona - que ainda contava com o argentino -, não quis desagradar a torcida. "Normalmente digo a verdade, mas menti porque era a única forma de vestir a camisa do Barcelona. Sinto pelos torcedores do Barça, mas sempre apoiei o Real Madrid quando era adolescente. Amo Cristiano Ronaldo. Mas me disseram que teria que dizer isso (sobre Messi), senão, não jogaria".

"Messi era o capitão, mas não falava muito. Conversamos uma vez nos chuveiros, me perguntou se era difícil fazer gols na Itália, porque Ronaldo estava lá. Demonstrou a rivalidade que tinha", revelou Boateng.