Ex de Antony revela ciúmes de jogador por curtidas em posts de Neymar

"Não entendo por que tudo o que Gil Cebola [amigo de Neymar] publicou de Neymar você curtiu", diz Antony, em uma das mensagens. Segundo a defesa, o jogador se sentia autorizado a humilhar e xingar Gabriela, culpando a 'influencer' e tentando justificar os abusos e agressões cometidos.

Gabriela alega ter rompido o contrato com sua produtora a pedido de Antony, que tentou convencê-la a viver com ele na Europa, onde ele a ajudaria financeiramente.

"A vítima promoveu alterações em sua carreira em razão da mudança de país, tentando realizar shows na Europa. Contudo, foi obrigada a rescindir o contrato com sua produtora e passou a depender financeiramente do investigado, o qual incentivou a rescisão do contrato e assumiu sua responsabilidade em ajudar a vítima", relata a defesa.