Ex-Flamengo, Pablo Marì é esfaqueado na Itália, diz imprensa

O zagueiro Pablo Marì, do Monza, foi um dos seis homens esfaqueados em um supermercado no interior de shopping de Assago, na Itália, de acordo com informações da imprensa italiana. O agressor, identificado como um homem com distúrbios psiquiátricos, foi detido. De acordo com as notícias, um dos feridos está em estado crítico.

O site Sportface afirma que um homem de 46 anos pegou uma faca dentro do supermercado Carrefour, localizado no centro comercial, e esfaqueou cinco clientes.

A polícia da Itália confirmou que o zagueiro do Monza estava entre os atacados. O agressor foi detido e entregue aos policiais, que informaram que o homem sofria de transtornos mentais. No momento, o agressor está sendo examinado pelas autoridades judiciais.

Mari teve passagem pelo Flamengo, em 2019, onde conquistou a Taça Libertadores de América e o Campeonato Brasileiro da Série A.