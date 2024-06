Ex-treinador do Vitória joga bola em gandula e é expulso na Série B

Vagner Mancini é o treinador do Ceará - Foto: Mourão Panda/América FC

Vagner Mancini, ex-treinador do Vitória e que atualmente comanda o Ceará, se excedeu na derrota por 3 a 2 para o Vila Nova, no estádio OBA, válido pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Irritado com a demora nos acréscimos e na reposição da bola, o técnico jogou a bola no gandula e acabou expulso pela arbitragem.

Após estar atrás no placar em duas oportunidades, o Vozão empatou o jogo e levou o terceiro gol nos acréscimos, em um lance que teve análise do VAR.

O árbitro de vídeo fez a checagem e o pênalti a favor do Vila foi confirmado pelo árbitro central Dyorgines José Padovani. O gol foi marcado pelo atacante Alesson, ex-Bahia, aos 51 minutos da etapa final.

Após o gol, os gandulas do Vila Nova demoraram a repor as bolas. A atitude revoltou os jogadores e membros da comissão técnica do Ceará. Em um lance de arremesso lateral, Vagner Mancini ficou pegou uma das bolas e atirou em um dos gandulas. Avisado pelo VAR, Dyorgines José Padovani expulsou o treinador alvinegro.

Mancini não poderá comandar a equipe no compromisso diante do Brusque, no próximo domingo, 16,, às 16h, pela 10ª rodada. O revés deixou o fora do G-4, com 15 pontos somados, na 5ª colocação.