Fábio Mota e Raul Aguirre falam durante primeiro dia de Confut; veja | A TARDE

A Confut Nordeste 2023, evento que está sendo realizado nos dias 23 e 24 de novembro, em Salvador, conta com os principais players e nomes da indústria do futebol. Na ocasião, Raul Aguirre, CEO do Esporte Clube Bahia, e Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória, tiveram espaço para falar sobre assuntos importantes para o futuro de ambas as equipes da capital baiana.

Aguirre aproveitou o momento para apresentar o case Presente e Futuro: O novo Esporte Clube Bahia. Durante sua apresentação, o CEO comentou que projeta um prazo de 10 anos para ter os resultados aguardados nos âmbitos esportivos, financeiros e sociais, e também tem como objetivo ter a melhor estrutura de base do país. Deixando claro que o objetivo não é ser uma das melhores, mas sim a melhor de todo o território brasileiro. Além disso, o gestor afirmou que pretende alcançar a marca de 100 mil sócios no Esquadrão.

Ainda durante o evento, Fábio Mota apresentou o case: Divisão de base do Esporte Clube Vitória. A divisão de base do Leão da Barra sempre foi motivo de muito orgulho para o torcedor rubro-negro, e o presidente atual pretende melhorar a “Fábrica de talentos”, como ficou conhecida a base do clube.

O momento de explanação aconteceu no Palco 2 de Julho, na manhã do dia 23 de novembro. Na apresentação, o profissional comentou sobre o trabalho feito pelo Vitória em suas categorias de base, manutenção e projeção para o futuro.