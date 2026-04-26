Fábio Mota se revolta após derrota polêmica: “Respeitem o Vitória”

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, fez um forte desabafo após a polêmica derrota para o Athletico, neste domingo (26), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que contou com arbitragem controversa de Bruno Arleu.

O mandatário rubro-negro iniciou seu discurso com uma mensagem direta ao presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Cintra. Segundo Mota, “é um absurdo o que a arbitragem está fazendo com o Esporte Clube Vitória”.

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Quero começar este pronunciamento deixando claro que não é um recado, é uma indireta para Rodrigo Cintra e para a comissão de arbitragem: respeitem o Vitória. Respeitem o Vitória Fábio Mota - presidente do Vitória

Durante a declaração, o presidente relembrou a arbitragem contra o Flamengo, na última quarta-feira, 22, quando o Vitória também foi prejudicado por decisões polêmicas, para reforçar a insatisfação com o ocorrido diante do Athletico.

“O Brasil viu o que aconteceu contra o Flamengo. O Brasil todo viu. E agora, novamente, meu irmão, se você parar para analisar os três lances capitais, com o Vitória bem na partida, fazendo um excelente jogo, temos um pênalti inconsistente — um pênalti que o Brasil inteiro viu que não foi”, bradou o dirigente.

“Depois, você tem um chute no Zé Vitor, que não era para cartão amarelo, era para expulsão direta. E, por último, o zagueiro do Athletico tira Renê de campo, dá uma tesoura, e não é expulso. Então, é um absurdo. É um absurdo”, completou.

Segundo o gestor, o clube se sente impotente diante das decisões da arbitragem: “Os critérios que estão sendo utilizados para a escalação da arbitragem não nos satisfazem”.

O Vitória, mais uma vez, se sente impotente. Essa é a grande verdade: nós nos sentimos impotentes Fábio Mota - presidente do Vitória

“Trabalhamos muito, viemos com um time todo dedicado, com quatro ou cinco desfalques. Fizemos tudo o que podíamos para fazer uma grande partida, e fizemos uma grande partida, mas fomos prejudicados — prejudicados mais uma vez pela arbitragem”, acrescentou Mota.

Por fim, o presidente rubro-negro propôs um desafio a Rodrigo Cintra, solicitando um levantamento de jogos envolvendo o Vitória, como contra Remo, Chapecoense e Mirassol: “Não é só contra o Vitória, não. Conte esses clubes e veja o que está acontecendo com a arbitragem. Está na hora de reformar a comissão de arbitragem”.

O Vitória também divulgou um comunicado oficial e afirmou que irá formalizar uma representação contra a arbitragem, repetindo a medida adotada após o duelo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil.

Veja nota divulgada pelo Vitória

O Esporte Clube Vitória vem a público expressar sua profunda insatisfação com a atuação da arbitragem no jogo de hoje contra o Athletico-PR, em especial com o árbitro de campo, Sr. Bruno Arleu de Araújo, e o árbitro de vídeo, Sr. Rodrigo Nunes de Sá.

Nosso clube relata as seguintes ocorrências:

* Aos 7 minutos, nosso atleta Zé Vitor foi agredido com um chute enquanto estava no chão. O árbitro aplicou apenas cartão amarelo e o VAR não interveio.

* Aos 30 minutos, foi marcado um pênalti para o Athletico-PR em um lance onde nosso zagueiro não cometeu carga faltosa no atacante adversário. Novamente, o VAR não recomendou a revisão.

* Aos 21 minutos do segundo tempo, o zagueiro adversário atingiu o atacante Renê com um carrinho violento, visando apenas a perna do nosso jogador. Mais uma vez, o árbitro limitou-se ao cartão amarelo, sem revisão do VAR.

Diante do exposto, o Esporte Clube Vitória informa que, pelo segundo jogo consecutivo, formalizará uma representação junto ao Comitê de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol e de Competições.