Falcão será o novo coordenador esportivo do Santos

O ex-jogador e ex-técnico da seleção Brasileira de futebol, Paulo Roberto Falcão, irá chefiar o departamento der futebol do Santos na próxima temporada. O anúncio foi feito pelo próprio clube, nesta segunda-feira, 14. Falcão será coordenador esportivo do Peixe.

A negociação durou mais de um mês para ser finalizada e o presidente Andres Rueda precisou convencer Falcão a não ser técnico e ocupar essa função de chefe do departamento de futebol. "É um nome que dispensa apresentações. Tivemos muitas e boas conversas e acertamos esse trabalho para organização do futebol", disse Rueda.

Aos 69 anos, Falcão assume o Santos com o desafio de recolocar o time no caminho das grandes conquistas. O ex-jogador com passagens por Internacional, Roma e São Paulo, além de ser titular da Seleção Brasileira por muitos anos, também atuou como técnico e comentarista esportivo. O contrato será assinado na próxima quarta-feira, 16.