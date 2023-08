Família confirma morte do zagueiro Índio, vice da Série D com o River

O zagueiro Índio, vice-campeão da Série D, em 2015, com o River-PI, morreu na manhã desta segunda-feira, 17, em um hospital de Teresina, capital do Piauí. A confirmação foi feita pelos familiares do jogador. Aos 39 anos, ele deixa esposa e quatro filhos.

A causa da morte se deu por conta de complicações após um acidente de trânsito ocorrido em março. De acordo com a Polícia, Índio perdeu o controle da moto que pilotava e caiu sobre escombros em uma rua localizada na zona leste da capital piauiense. Ele voltava para casa após disputar um jogo amador. Índio sofreu uma fratura na coluna e um corte profundo na cabeça e foi imediatamente internado.

Natural de Teresina, Israel da Silva Alves começou no futebol no River-PI, onde foi campeão piauiense de 2007. Ele acumulou passagens por clubes do Norte e do Nordeste do país, como Treze-PB, Baraúnas-RN, Santa Cruz-RN, ASA, América-RN, Icasa-CE e Nacional-AM.

No Piauí, Índio atuou por Oeiras, 4 de Julho, Piauí, Timon-PI, Flamengo-PI, Fluminense-PI e Tiradentes-PI, além de um time de Fut-7.