FBF divulga datas e horários das semifinais do Campeonato Baiano

Foi divulgada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), nesta segunda-feira, 27, a programação das semifinais do Campeonato Baiano de 2023. Nesta fase da competição estadual, o Bahia enfrenta a equipe do Itabuna e o Jacuipense joga contra a Juazeirense. Os confrontos que definem os finalistas serão realizados em jogos de ida e volta.

Na primeira rodada da semifinal, o Itabuna recebe a equipe do Bahia, no dia 11 de março, no Antônio Elias Ribeiro, em Camacã. A partida está prevista para acontecer às 16h. No mesmo horário do dia 12, jogam no Adauto Moraes Juazeirense e Jacuipense.

Na rodada decisiva, o Bahia recebe o Itabuna na Arena Fonte Nova, no dia 18 de março, às 16h. No dia seguinte é a vez do Jacuipense encarar a Juazeirense no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe.

De acordo com o regulamento do Campeonato Baiano, avança para a final quem fizer mais pontos nos jogos de ida e volta. O critério de desempate será o saldo de gols. Em caso de empate geral, a decisão será nos pênaltis. Pela melhor campanha na primeira fase, Bahia e Jacuipense disputam os duelos decisivos em casa.