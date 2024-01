FBF divulga escala de arbitragem da primeira rodada do Baianão | A TARDE

O Campeonato Baiano 2024 começa neste domingo, 14, e a Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou, na última quarta-feira, 10, a arbitragem responsável pelas cinco partidas da primeira rodada.

Realizado na Sala da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol, o sorteio contou com a presença do presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Bahia (CEAF/BA), Jailson Macêdo Freitas, do Secretário do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJDF/BA), Roberto Araújo, e da funcionária da FBF, Nayane Queiroz.

Confira a escala:

14/01 - Bahia de Feira x Jacobina

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: José dos Santos Amador e Maurício Araújo da Mota

4º árbitro: José Lourenço Assis dos Santos Conceição

14/01 - Itabuna x Atlético

Árbitro: Jeferson Silva Andrade

Assistentes: Marcus Vinícius Ferreira de Souza e Aleq Santana dos Santos Silva

4º árbitro: Moisés Bispo de Jesus

17/01 - Barcelona x Juazeirense

Árbitro: Jailton Moura Silva Filho

Assistentes: Carlerranzy Silva de Carvalho e Wildemar Silva Santos

4º árbitro: Luiz Felipe Cabral da Silva Santos

17/01 - Jacuipense x Vitória

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e Antonielson Jesus da Silva

4º árbitro: Ivo Almeida Barbosa

17/01 - Bahia x Jequié

Árbitro: Josué Reis de Jesus Júnior

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e João Paulo de Souza Reis

4º árbitro: Janielton Andrade de Oliveira