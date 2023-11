FBF divulga tabela básica do Campeonato Baiano 2024 | A TARDE

Na tarde desta quarta-feira, 29, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou a tabela básica do Campeonato Baiano 2024. A competição terá início no dia 14 de janeiro e a grande decisão será no dia 4 de abril. O primeiro clássico Ba-Vi será na 7ª rodada e com mando de campo do Vitória.

Serão dez clubes na disputa da elite estadual 2024: Atlético de Alagoinhas, Bahia, Bahia de Feira, Barcelona de Ilhéus, Itabuna, Jacobina, Jacuipense, Jequié, Juazeirense e Vitória.

A fórmula de disputa segue a mesma dos últimos anos: Na primeira fase, as equipes jogam entre si em pontos corridos, com jogos apenas de ida. Os dois últimos colocados serão os rebaixados para a Série B. Os quatro melhores avançam para a fase semifinal, com partidas de ida e volta. Após as duas rodadas, as equipes qualificadas disputam o título em dois jogos.

Confira os jogos das três primeiras rodadas do Baianão 2024:

1ª rodada

14/01 (domingo) 16h | Bahia de Feira x Jacobina

14/01 (domingo) 18h30 | Itabuna x Atlético de Alagoinhas

17/01 (quarta-feira) 17h | Barcelona de Ilhéus x Juazeirense

17/01 (quarta-feira) 19h15 | Jacuipense x Vitória

17/01 (quarta-feira) 21h30 | Bahia x Jequié



2ª rodada

18/01 (quinta-feira) 19h15 | Jacobina x Itabuna

20/01 (quinta-feira) 16h | Vitória x Bahia de Feira

21/01 (domingo) 16h | Atlético de Alagoinhas x Bahia

20/01 (domingo) 18h30 | Jequié x Barcelona de Ilhéus

21/01 (quarta-feira) 18h30 | Juazeirense x Jacuipense



3ª rodada



23/01 (terça-feira) 20h15 | Itabuna x Bahia de Feira

24/01 (quarta-feira) 19h15 | Bahia x Jacobina

24/01 (quarta-feira) 21h30 | Barcelona de Ilhéus x Vitória

25/01 (quinta-feira) 19h15 | Juazeirense x Jequié

25/01 (quinta-feira) 21h30 | Jacuipense x Atlético de Alagoinhas