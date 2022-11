FBF divulga tabela do Baianão 2023; veja quando a dupla Ba-Vi estreia

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou na noite desta sexta-feira, 11, a tabela básica do Campeonato Baiano de 2023. O pontapé inicial da competição será no dia 10 de janeiro e a grande final acontece em 9 de abril. A federação também divulgou o regulamento de 2023.

De acordo com o calendário, o Bahia estreia no dia 11 de janeiro, quando recebe a Jacuipense, às 19h15. Já o Vitória inicia a caminhada no Baianão visitando o Bahia de Feira, no dia 12 de janeiro, também às 19h15. Os locais das partidas serão divulgados posteriormente.

A fórmula do Campeonato Baiano 2023 será a mesma utilizada em 2022. Os dez clubes irão compor o mesmo grupo, de número 1, na primeira fase.

Em disputa de pontos corridos, com jogos apenas de ida, avançarão para a segunda fase (semifinal) os quatro melhores colocados. Os quatro classificados serão divididos nos Grupos 2 (1º x 4º) e 3 (2º x 3º) para a semifinal, que acontecerá em jogos de ida e volta. Os dois vencedores decidirão o título em duas partidas da final.

Participarão da competição o Atlético, Bahia, Bahia de Feira, Barcelona, Doce Mel, Itabuna, Jacobinense, Jacuipense, Juazeirense e Vitória.

Confira a tabela do Baianão 2023:

Confira o regulamento da competição: