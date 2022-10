Finais do Baiano sub 15 e sub 17 serão realizadas em Pituaçu

O Estádio de Pituaçu será palco, neste final de semana, dos jogos finais do Campeonato Baiano sub-15 e sub-17. Na sexta-feira (28), a partir das 9h, o Bahia decide o título contra o Bahia de Feira no confronto válido pela categoria sub 15. No sábado (29), Vitóri3a e Jacuipense fazem a final do Baianão sub-17, às 9h. A entrada é gratuita para as duas partidas.

Pelo sub-15, o Bahia garantiu a vaga na final após eliminar o rival Vitória, no Barradão, pelo placar de 3 a 2. Na outra semifinal, o Bahia de Feira eliminou a Jacuipense por 2 a 1. Já no sub-17, o Rubro-Negro venceu o SSA FC por 2 a 1 no Barradão, e a Jacuipense ganhou por 2 a 0, o Bahia de Feira.

Considerado a casa do futebol amador e de base, o estádio de Pituaçu sediou, recentemente, a Copa de futebol feminina, Loreta Valadares. Uma homenagem à feminista e ativista política Loreta Tavares, que lutou contra a ditadura militar instalada no Brasil entre 1964 e 1985. Além disso, a iniciativa teve como objetivo fortalecer o futebol feminino baiano por meio da realização de partidas e do incentivo às categorias de base.