Final da Copa do Nordeste terá Asa Branca como representante baiana | A TARDE

CRB e Fortaleza decidem o título da Copa do Nordeste 2024 na tarde deste domingo, 9, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Apesar de nenhum clube baiano ter chegado à final, a Bahia estará representada pela bola oficial da competição, Asa Branca, que é produzida em Itabuna, no sul do estado.

Criada pela Penalty, a Asa Branca está completando 10 anos nesta temporada. Seu nome foi escolhido após uma enquete realizada nas redes sociais. Na ocasião da votação, as outras opções eram “Arretada” e “Maria Bonita”. A marca produziu a bola até 2015 e voltou com a parceira junto à Copa do Nordeste em 2023.

A Asa Branca conta com diversas características que remetem ao Nordeste, como a representação do céu e do sol. Outro ponto de destaque é a presença da frase “Made in Nordeste”. Além disso, a bola possui ainda o selo ‘Fifa Quality Pro’, a mais alta certificação concedida pela entidade máxima do futebol mundial.

“As cores que escolhemos, com predominância do azul e do amarelo, são para representar a beleza do céu e do sol do Nordeste. Os detalhes em dourado representam a riqueza da cultura do povo nordestino. A bola também tem um ótimo contraste e equilíbrio de cores, para ter boa visibilidade tanto no estádio quanto nas transmissões”, explicou Bruno Martins, coordenador de marketing da Penalty.

Apito baiano

Assim como a Asa Branca, o quarteto de arbitragem também é da Bahia. Emerson Ricardo de Almeida Andrade apita a decisão com o auxílio de Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto. O quarto árbitro é outro que representa o estado: Emerson Souza Silva. Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, do Rio Grande Norte, fica responsável pelo VAR.

Emerson Ricardo, árbitro de futebol | Foto: Arquivo pessoal

No jogo de ida, o Fortaleza venceu por 2 a 0 com gols de Moisés e Lucero e tem a vantagem para o jogo de volta. Para conquistar o título, o CRB precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por dois gols, o título será decidido por meio de cobranças de pênaltis.

