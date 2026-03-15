Finalíssima é cancelada por impasse de sede após conflitos no Oriente Médio

Finalíssima é cancelada por impasse de sede após guerras - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A UEFA anunciou neste domingo, 15, o cancelamento da Finalíssima de 2026, partida que reuniria os campeões da Copa América e da Eurocopa. O duelo estava previsto para acontecer no dia 27 de março entre a Seleção da Argentina contra a Seleção da Espanha.

A decisão foi tomada após divergências sobre datas para a realização do jogo. Segundo a entidade europeia, a federação argentina apresentou apenas uma data disponível, considerada inviável para a organização do evento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mudança de sede agravou impasse

Inicialmente, a partida estava marcada para 27 de março no Catar. No entanto, o plano precisou ser alterado devido à situação política na região e à guerra no Oriente Médio, que inviabilizou a realização do confronto no país.

Diante do cenário, a UEFA passou a buscar alternativas para manter o evento no calendário.

Propostas alternativas foram recusadas

Entre as possibilidades apresentadas estava a realização da partida no Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, mantendo a data original e dividindo os ingressos igualmente entre torcedores das duas seleções.

Outra proposta previa dois jogos: um na Espanha e outro na Argentina, em datas internacionais futuras. Ambas as alternativas foram recusadas pela Associação do Futebol Argentino.

A UEFA também sugeriu a possibilidade de disputar a Finalíssima em campo neutro na Europa em 27 ou 30 de março, mas a proposta igualmente não foi aceita.

Argentina apresentou única data disponível

Como contraproposta, a Argentina sugeriu realizar o jogo apenas após a próxima Copa do Mundo. A ideia foi descartada porque a Espanha não teria datas disponíveis no calendário.

Segundo a UEFA, a federação argentina informou posteriormente que só poderia disputar a partida em 31 de março, data considerada inviável pela organização.

UEFA lamenta cancelamento do evento

Em comunicado oficial, a entidade europeia afirmou que buscou diferentes soluções para salvar a partida, mas nenhuma delas foi aceita pela federação argentina.

A UEFA também agradeceu ao Real Madrid e à Seleção da Espanha pela disponibilidade em tentar viabilizar o confronto.

Criada a partir da parceria entre a UEFA e a CONMEBOL, a Finalíssima reúne os campeões da Europa e da América do Sul. A primeira edição foi disputada em 2022, quando a Argentina venceu a Seleção da Itália por 3 a 0 no Estádio de Wembley, em Londres.

Confira o comunicado oficial

"Após muitas discussões entre a Uefa e as autoridades organizadoras do Catar, foi anunciado hoje que, devido à atual situação política na região, a Finalíssima entre a Espanha, vencedora do Uefa EURO 2024, e a Argentina, campeã da CONMEBOL Copa América 2024, não poderá ser disputada como esperado no Catar, no dia 27 de março.

É motivo de grande decepção para a Uefa e os organizadores que as circunstâncias e o momento escolhido tenham impedido as equipes de competir por este prestigioso prêmio no Catar – um país que demonstrou repetidamente sua capacidade de sediar eventos internacionais de classe mundial em instalações de última geração.

A Uefa gostaria de expressar sua profunda gratidão ao comitê organizador e às autoridades competentes do Catar pelo trabalho realizado para tentar sediar a partida e pela certeza de que a paz retornará à região em breve.

A Finalíssima foi criada como parte da estreita parceria entre a Uefa e a CONMEBOL e reúne os campeões europeus e sul-americanos numa celebração do mais alto nível do futebol internacional. A Argentina, atual campeã mundial, venceu a edição inaugural em 2022 com uma vitória por 3 a 0 sobre a Itália no Estádio de Wembley, em Londres.

Com forte determinação em salvar a importante partida, e apesar das compreensíveis dificuldades de realocar um jogo de tamanha importância em um prazo extremamente curto, a Uefa explorou outras alternativas viáveis, mas todas se mostraram inaceitáveis ​​para a Federação Argentina de Futebol.

A primeira opção era realizar a partida no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na data original, com uma divisão de 50/50 entre os torcedores presentes. Isso teria proporcionado um cenário de nível internacional, à altura de um evento tão prestigioso, mas a Argentina recusou.

A segunda opção era realizar a Finalissima em dois jogos – um no Santiago Bernabéu, em 27 de março, e o outro em Buenos Aires, durante uma data internacional antes da UEFA EURO e da Copa América de 2028, oferecendo novamente uma divisão de público de 50/50 para a partida em Madri. Essa opção também foi rejeitada.

Por fim, a UEFA solicitou à Argentina um compromisso de que, caso fosse encontrado um local neutro na Europa, o jogo poderia ser realizado em 27 de março, conforme planejado e anunciado em 18 de dezembro de 2025, ou na data alternativa de 30 de março. Essa proposta também foi rejeitada.

A Argentina sugeriu, em contrapartida, que a partida fosse realizada após a Copa do Mundo, mas, como a Espanha não tinha datas disponíveis, essa opção teve que ser descartada. Por fim, e contrariando o plano original de que o jogo aconteceria em 27 de março, a Argentina declarou sua disponibilidade para jogar exclusivamente em 31 de março, data que se mostrou inviável.

Em consequência disso, e para pesar da Uefa, esta edição da Finalísima foi cancelada. A Uefa gostaria de expressar seus sinceros agradecimentos ao Real Madrid CF, ao comitê organizador e às autoridades do Catar pelo apoio e cooperação na tentativa de viabilizar esta partida. No caso do Real Madrid, os esforços foram feitos em um prazo extremamente curto. Agradecemos também à Federação Espanhola de Futebol pela flexibilidade em se adaptar a todas as opções propostas ao longo do processo.".w