Flamengo passeia e goleia Vasco por 6 a 1 no Brasileirão | A TARDE

Um dos maiores clássicos do Brasil, conhecido como o Classico dos Milhões, Flamengo e Vasco fizeram um jogo de um time só na tarde deste domingo, 2. Isso porque a equipe rubro-negra do técnico Tite não tomou conhecimento de um dos seus maiores rivais e aplicou uma acachapante goleada por 6 a 1, a maior da história do clássico.

O Vasco até saiu na frente, graças a um gol de Vegetti, mas a partir daí, e principalmente após a expulsão do zagueiro João Victor, só deu Flamengo. Everton Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol fizeram os gols do Mengão.

Com o resultado, o Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro com 14 pontos, mesma pontuação que o Bahia, porém com vantagem no saldo de gols. Já o Vasco ocupa a 13ª colocação com 6 pontos.

Na próxima rodada, na quinta-feira, 13, o Flamengo enfrenta o Grêmio, enquanto o Vasco vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras.

Publicações relacionadas