Fluminense de Feira anuncia Paulo Foiani como treinador para 2024 | A TARDE

Sem jogos oficiais por pelo menos seis meses, quando deve iniciar a disputa da Série B do Campeonato Baiano, o Fluminense de Feira já se movimenta nos bastidores para tentar o retorno à elite do futebol baiano. Nesta sexta-feira, 20, o Touro do Sertão anunciou Paulo Foiani como novo treinador da equipe.

Foiani retorna ao Flu de Feira após seis anos, quando comandou a equipe na Série D de 2017. Em 2022, no comando do Jacobinense, o treinador foi campeão da Série B do Baianão e, consequentemente, conquistou o acesso para a primeira divisão. "Uma escolha pautada em resultados e currículo", afirmou André Oliveira, CEO do Fluminense de Feira.

Além de Flu de Feira e Jacobinense, Foiani também trabalhou no Jacuipense e Juazeirense no futebol baiano, além de diversos outros clubes ao redor do Brasil. Suas principais conquistas foram o título da 2ª divisão do Campeonato Catarinense com o Marcílio Dias e a conquista da vaga da Série D do Brasileirão e Copa do Brasil com o Sinop, em 2018.