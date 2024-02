Focados no Ba-Vi, titulares do Leão seguem treinando no CT rubro-negro | A TARDE

Poupados para o confronto diante do Juazeirense, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, 14, os titulares do Vitória não tiveram descanso e seguiram na preparação. Visando a partida do fim de semana, que será contra o Bahia, pela 7ª rodada do Baianão, o preparador físico Diego Kami Mura e o assistente técnico Renato Negrão comandaram o treino.

Sem o técnico principal Leo Condé, que seguiu viagem com os relacionados, Diego e Renato realizaram um forte trabalho. Na quinta, após o retorno, Condé assume o comando novamente.

Sem Osvaldo, Wagner Leonardo, Camutanga, Matheusinho e outros jogadores da base titular, o Vitória encara o Cancão no estádio Adauto Morais, às 21h30 desta quarta-feira.

Já o Ba-Vi, que terá força máxima, será no Barradão, no domingo, 18, às 16 horas. Além dos titulares, o Vitória contará com casa cheia. Nesta quarta, o clube divulgou que 20 mil torcedores já estão garantidos para o jogo.