Fora do Bahia, Paiva teve baixo aproveitamento e vaias da torcida

Como uma das primeiras escolhas do Grupo City, Renato Paiva chegou para comandar o EC Bahia com grande responsabilidade e expectativa nas costas. O português, entretanto, ficou marcado por um baixo aproveitamento e uma relação turbulenta com a torcida, marcada por vaias e critica. Ele pediu demissão após nove meses comandando a equipe tricolor e uma sequência de resultados ruins, entre eles, 6x0 contra o Sport na Ilha do Retiro e 3x0 contra o Fortaleza, diante da torcida presente na Arena Fonte Nova, além da briga contra o rebaixamento.

Paiva foi contratado em dezembro de 2022. Ele deixa o Bahia após 49 jogos, com 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas, aproveitamento de 49%. Dentro dessa passagem, o técnico somou apenas cinco vitórias, 11 derrotas e 11 empates em 27 jogos contra equipes da Primeira Divisão, um aproveitamento de 32%.

O único ponto alto da passagem do treinador português no tricolor de aço foi o Campeonato Baiano, quando conquistou o título em abril. Desde então, Paiva soma uma eliminação na primeira fase da Copa do Nordeste e outra nas quartas de final na Copa do Brasil, além de uma série de derrotas no Campeonato Brasileiro, que como consequência, colocou o Bahia próximo da zona de rebaixamento, com somente 22 pontos em 22 jogos, atual 16° colocado.

Relação com a torcida:

Os problemas destro de campo fizeram com que a relação de Paiva com a torcida vivesse em constante desarmonia. A gota d'agua para o torcedor baiano foi a declaração após derrota contra o Grêmio por 2x1 na Fonte Nova, pela Série A, Paiva afirmou que, de fato, o foco era para não ser rebaixado novamente.

"A briga foi sempre para não cair. Qualquer equipe que suba de divisão, na minha opinião, o primeiro objetivo é não voltar a cair. Depois faz um caminho de qualidade para ficar mais à frente, que é o caso do Grêmio. Para mim, a primeira prioridade para não dar o passo maior do que a perna é a manutenção."

Ao fim do último jogo, no qual o Bahia tomou o empate dentro de casa contra o Vasco, 18° colocado, Paiva ficou insatisfeito por ser chamado de "burro" pelos torcedores presentes na Arena Fonte Nova, segundo ele, uma postura como essa só existe no Brasil.

"E o Brasil, estou encantado, adoro esse país, vim porque quis, mas é o único país que chamam os treinadores de burro. Já estive em Portugal, na Europa, no Equador e no México. Nunca me chamaram de burro" disse na última entrevista coletiva.

Após saída, através de uma nota, Renato Paiva se despediu da torcida dizendo que o Bahia é um clube apaixonante, entretanto, não deixou de demonstrar seu descontentamento novamente afirmando que "passa do ponto como qualquer outra".

Confira nota completa:

o Bahia é um clube apaixonante, de uma torcida gigante e acalorada. Mas que também passa do ponto como qualquer outra. No futebol, somos passíveis a elogios e a críticas, o que é normal, faz parte do jogo. O que não admito é faltar com o respeito com o ser humano. Infelizmente, tivemos que montar o elenco com as competições em andamento, mais de 20 reforços chegaram durante a temporada, e não é do dia para o outro que um grande time se forma. É preciso tempo. Mas o que levarei daqui são os momentos felizes que vivi diariamente com um grupo de jogadores fantástico, que sempre me apoiou e esteve ao meu lado. Serei mais um torcedor deles. Agradeço pela oportunidade que o Grupo City me deu de comandar uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro”