França confirma mais um desfalque para a Copa do Mundo

Campeã da última edição e uma das favoritas para a disputa de 2022 no Catar, a seleção da França confirmou mais um desfalque para a competição programada para iniciar no dia 20 de novembro.

Além de Kanté e Pogba, contundidos e que não foram convocados pelo técnico Didier Deschamps, o twitter oficial do selecionado informou que o zagueiro Presnel Kimpembe, do PSG, também está fora da competição, com uma lesão no tendão de aquiles.

Para o seu lugar foi anunciado o zagueiro Axel Disasi. O zagueiro de 24 anos atua na equipe do Monaco, onde marcou três gols e deu quatro assistências para outros tentos assinalados por companheiros na última temporada.

A França está no grupo D ao lado da Dinamarca, Tunísia e Austrália. A estreia será na terça-feira, 22, às 16h, contra os australianos.