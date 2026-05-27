Dupla BaVi amarga tropeços no Brasileirão sub-20; veja resultados

As equipes de Bahia e Vitória não conseguiram se sair bem e amargaram tropeços na tarde desta quarta-feira, 27, em seus respectivos confrontos na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Enquanto o Bahia empatou por 1 a 1 com o Criciúma fora de casa, o Vitória recebeu o São Paulo no Barradão e perdeu por 1 a 0.

Mesmo com o empate, o time do Bahia está na sétima colocação do torneio, ou seja, ainda se encontra dentro da zona de classificação para as quartas de final da competição nacional. Os Pivetes de Aço abriram o placar com gol de João Andrade na primeira etapa, mas sofreram o empate no segundo tempo.

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Já nos minutos finais da partida, o lateral Wendel Passos foi expulso por tomar o segundo amarelo.

O Vitória, por sua vez, vinha de nove jogos consecutivos de invencibilidade. No entanto, o time estava há três jogos sem vencer ao empatar com Palmeiras, Cruzeiro e Atlético de Alagoinhas, no Baianão sub-20. Com esse resultado, o time emenda quatro jogos sem vitória, além de cair para a 14ª colocação do torneio, sendo ultrapassado pelo próprio São Paulo, que agora tem 18 pontos, um a mais que o Leão da Barra.

O time comandado pelo treinador Mário Henrique está a quatro pontos de distância do Bragantino, primeiro time do G-8, e a cinco do Criciúma, time que abre a zona de rebaixamento.