Jogador de tradicional clube alemão cantava música do Vitória; confira

O brasileiro Arthur abraça Patrik Schick na vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig, no último sábado, 2 - Foto: Divulgação | Bayer Leverkusen

O brasileiro Arthur Soares, lateral do Bayer Leverkusen, da Alemanha, revelou em entrevista ao canal GOAT que um dos seus companheiros de equipe gostava de cantar a música “Chama a Samu”, popularizada pela torcida do Vitória em provocação ao Bahia. Segundo ele, o tcheco Patrik Schick o procurava para cantar a canção da torcida do Leão da Barra.

“No meu primeiro ano aqui, foi bem na época que viralizou aquela música, o ‘Chama a Samu’. E aí ele via isso e toda vez que ele me via, ele começava a cantar e me perguntava o que significava as coisas, eu expliquei pra ele.”, revelou o lateral brasileiro.

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De acordo com Arthur, o atacante tcheco tinha muito interesse pelas coisas do Brasil, incluindo a música da torcida do Vitória.

Artilheiro do time

A entrevista com Arthur foi realizada após a vitória do Bayer Leverkusen por 4 a 1 sobre o RB Leipzig, no último sábado, 2, válida pela 32ª rodada da Bundesliga. Na ocasião, Schick marcou três gols, sendo decisivo em mais uma vitória da equipe, que ocupa a quarta posição do Campeonato Alemão e busca uma vaga direta para a próxima Champions League.

“O Schick é um cara muito tranquilo, ele é muito dedicado ali. Ele tem aquele espírito de atacante, de sempre buscar o gol. Isso é normal de atacante. E é bom ter um cara como esse na nossa equipe, porque ele fareja o gol, ele tem esse instinto de estar sempre ali presente”, disse o brasileiro.

Até aqui, o atacante soma 16 gols e é terceiro maior goleador da competição, atrás do alemão Denis Undav, que marcou 18 vezes, e do inglês Harry Kane, que anotou 33 gols e é o artilheiro isolado do torneio.

Anteriormente, Schick teve grande destaque na Eurocopa de 2021, quando dividiu a artilharia do torneio com Cristiano Ronaldo. Ambos marcaram cinco gols ao longo daquela competição.

Jovem promissor

Revelado pelo América Mineiro, Arthur saiu do Brasil rumo ao Bayer Leverkusen em junho de 2023 como uma grande promessa. À época, o time alemão pagou cerca de € 7 milhões pelo brasileiro, o equivalente a R$ 38 milhões naquele momento, sendo essa a venda mais alta da história do clube mineiro até hoje.

No entanto, o jovem não teve muitas oportunidades de início, atuando em apenas cinco jogos em sua primeira temporada na Alemanha.

Apesar de ainda não ter se tornado titular da equipe, o lateral de 23 anos vem jogando cada vez mais desde a última temporada, quando atuou em 28 partidas e somou 1032 minutos em campo. Nesta temporada, o jogador já esteve em campo em 29 jogos, com um total de 1658 minutos acumulados.