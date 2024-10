Morre aos 73 anos Johan Neeskens, ídolo da 'Laranja Mecânica'

Johan Neeskens, ex-jogador da seleção holandesa - Foto: Reprodução

Johan Neeskens, ex-jogador da seleção holandesa e lenda do Ajax, morreu aos 73 anos, anunciou a federação holandesa de futebol (KNVB) nesta segunda-feira, 7.

"Com Johan Neeskens, o mundo do futebol holandês e internacional perde uma lenda", afirmou a KNVB em comunicado, no qual acrescentou que o jogador faleceu no domingo, sem divulgar a causa da morte.

Neeskens jogou no Ajax no início dos anos 1970 e conquistou pelo clube três Copas dos Campeões da Europa (atual Champions League) consecutivas (1971, 1972 e 1973).

Leia mais:

>>Seleção Brasileira precisa de 'melhora rápida', diz Dorival

>>Campeão carioca e ex-Bahia é eleito prefeito no interior de MG

>>Após título em Pequim, Alcaraz recupera 2ª posição no ranking da ATP

Além disso, fez parte da seleção holandesa que fez duas finais de Copa do Mundo consecutivas (1974 e 1978), uma equipe que entrou para a história com seu "futebol total" que lhe rendeu o apelido de 'Laranja Mecânica', apesar de não ter conquistado títulos.

Na decisão do Mundial de 1974, contra a anfitriã Alemanha, Neeskens abriu o placar em cobrança de pênalti, mas os holandeses acabaram derrotados por 2 a 1.

Neeskens jogou no Barcelona ao lado de seu compatriota Johan Cruyff (233 jogos e 54 gols). Em cinco temporadas, conquistou a Recopa Europeia em 1979, o primeiro título continental do clube catalão, um ano depois de vencer a Copa do Rei.

Em 2006, voltou ao Barça e trabalhou por dois anos como auxiliar técnico do também holandês Frank Rijkaard.