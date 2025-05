Santos oficializa Cléber Xavier como seu novo treinador

Cleber Xavier é o novo treinador do Santos - Foto: Divulgação / Santos FC

O Santos anunciou nesta terça-feira, 30, a chegada de Cléber Xavier como novo técnico da equipe principal. Aos 61 anos, o gaúcho terá sua primeira experiência como treinador após mais de duas décadas atuando como auxiliar de Tite. O contrato é curto e com validade até dezembro.

A nova comissão técnica também conta com os auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Marques, além do preparador físico Fábio Mahseredjian, todos com passagens pela Seleção Brasileira. César Sampaio, que vinha comandando o time de forma interina, retorna à função de coordenador técnico.

Cléber Xavier inicia os trabalhos no CT Rei Pelé ainda nesta terça e estará à beira do campo na partida contra o CRB, na quinta, 2, pela terceira fase da Copa do Brasil.

A diretoria do Santos aposta na experiência do novo comandante e sua comissão, não apenas para ajustar o desempenho no Brasileirão, mas também com foco na preparação de Neymar, visando uma possível renovação com o clube para o ciclo da Copa de 2026.