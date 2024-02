Futsal é incluído no processo de formação de jogadores do Bahia | A TARDE

O futsal será utilizado com foco apenas na formação de jogadores para o futebol de campo do Bahia. Jovens com idades entre 8 e 14 anos terão treinamentos semanais nas quadras, complementando o desenvolvimento dos talentos.

A modalidade já acontece em outros clubes brasileiros como Santos e Fluminense. Inclusive, Marcelo Teixeira, novo diretor da base do Tricolor baiano, participou do processo de implementação do futsal no processo de formação de atletas do clube carioca.

Chamados de Pivetes de Aço, os jovens talentos do Bahia estão treinando no Complexo Arena Villas, em Villas do Atlântico, Lauro de Freitas.