FutWoman: Salvador é palco de campeonato de futevôlei 100% feminino | A TARDE

Mais de 110 competidoras estão inscritas e disputarão R$ 13 mil em prêmios na terceira etapa do Campeonato FutWoman, de futevôlei, nos dias 23 e 24 de março, na Arena Praiana, no bairro de Armação, em Salvador.

Os jogos das Séries B e iniciante serão no sábado, 23, a partir das 8h. Já a Série A será no domingo, 24, por volta das 10h. A competição contará com presenças de atletas profissionais, vindo do Rio de Janeiro, São Paulo, Feira de Santana, Porto Seguro e até Manaus.

Para Denise Almeida e Luana Aguiar, as organizadoras do evento, a ideia é consolidar a realização de campeonatos exclusivamente femininos no Nordeste. “Fizemos os dois primeiros e foi um sucesso! A intenção é ter, pelo menos, 4 etapas ao ano”.

Para a realização da Copa, as organizadoras tiveram apoio de Marcelo Guimarães Neto, Unisport, Sudesb e a Prefeitura de Salvador.