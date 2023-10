Galeria: Confira as fotos do BAVI no Campeonato Baiano Feminino | A TARDE

O Bahia é campeão do Campeonato Baiano Feminino 2023, que aconteceu na tarde deste domingo, 1º, em Pituaçu. A equipe empatou sem gols com o rival Vitória e se sagraram tetracampeãs estaduais da categoria.

A partida teve recorde de o público do futebol feminino da Bahia superado, com mais de 4 mil torcedores tricolores acompanharam a partida e fizeram uma bela festa.

Confira as fotos do BAVI no Campeonato Baiano Feminino:

| Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

| Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

| Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

| Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

| Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

| Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Mulheres de Aço fizeram campanha irretocável no Campeonato Baiano feminino 2023 | Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

| Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

| Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

| Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

| Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde